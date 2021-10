Gabon: une 6e conférence du Forum des caisses de dépôts placé sous le sceau des investissements durables

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un peu plus de deux ans après la 5eme édition qui s’est déroulée à Dakar au Sénégal, dirigeants et responsables des Caisses de Dépôts et autres institutions internationales se sont réunis à Libreville. Avec la ferme ambition de « promouvoir les investissements durables et l’économie verte en s’appuyant sur l’expérience des Caisses de dépôt », ces derniers ont ainsi pris le pari de développer « des projets responsables et innovants ».

A la tête du Forum des caisses de dépôt depuis deux ans, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Gabon a réuni ce mercredi 27 octobre en présentiel et par visioconférence, ses consoeurs et autres institutions financières internationales. Au menu de cette 6ème édition organisée un peu plus de deux ans après celle de Dakar, promotion des investissements durables et économie verte. Deux sujets aux enjeux colossaux aussi bien en termes de diversification économique que de développement.

En effet, après « la mobilisation des fonds en déshérence » qui avait été au coeur des échanges précédents, les dirigeants des Caisses de dépôts africaines ont cette fois longuement évoqué « leur modèle financier et de gouvernance » ainsi que les principes d’une « économie verte (…) et le rôle de l’Equity Public pour la relance économique et l’investissement responsable ». Autant de thèmes qui devraient concourir à favoriser la relance d’une économie africaine, fortement touchée par les affres de la pandémie de covid-19.

Un panel lors de la 6e conférence du Forum des caisses de dépôts © GMT

Organisé en marge du 10ème anniversaire de la CDC du Gabon qui a su depuis sa création, « relever avec succès de nombreux défis en dépit de quelques épreuves (…) et qui débute sa deuxième décennie par sa consolidation en mettant en œuvre la totalité de nos missions régaliennes » comme l’a souligné son administrateur directeur général, Patricia Danielle Manon, cette 6ème conférence du Forum des caisses de dépôts aura donc eu le mérite de fixer le cap d’une nouvelle dynamique.



A noter que ladite conférence qui s’est déroulée sous forme de tables rondes, aura également permis aux institutions régionales dont la Commission CEMAC représentée par son président, Daniel Ona Ondo, de prendre la pleine mesure de l’impact que pourraient avoir les Caisses de dépôts sur les investissements futurs. Toute chose qui devrait l’amener à intégrer très prochainement dans la stratégie communautaire, « l’expérience des Caisses de dépôts dans le domainedes projets responsables et innovants, catalyseurs de ressources ».