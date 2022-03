Gabon: un nouveau cas de Covid-19 par jour, une levée des mesures de riposte qui se justifie

Ecouter cet article Ecouter cet article

La situation épidémiologique rendue publique par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus du lundi 7 au mardi 8 mars 2022 fait état de seulement 2 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 2 739 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.07%. Des statistiques qui viennent donner de la pertinence à la décision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de lever l’ensemble des mesures restrictives sur l’étendu du territoire national.

Deux ans après l’annonce du premier cas positif au covid-19 au Gabon le 8 mars 2020, le pays s’apprête à retrouver une certaine normalité. En effet, ce mercredi 9 mars 2022, à la faveur d’une adresse à la Nation, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a annoncé la levée de l’ensemble des mesures de restriction prises dans le cadre de la riposte contre le covid-19. Un ouf de soulagement pour les populations.

Selon Ali Bongo Ondimba « l’épidémie de la Covid-19 a nettement reculé dans notre pays et ces mesures ne sont plus justifiées ». En effet, la situation épidémiologique du pays entre le lundi 7 et mardi 8 mars fait état de « 02 nouveaux cas positifs, 02 personnes hospitalisées dont 00 en réanimation, 16 nouvelles guérisons et 00 nouveau décès », selon le Copil-Coronavirus. Avec seulement 49 cas actifs sur l’étendu du territoire national, tous les indicateurs épidémiologiques sont plus que appréciables.



Cependant, l’épidémie n’est pas finie, les risques d’une résurgence des nouvelles contaminations au covid-19 ne sont pas à banaliser. C’est pourquoi le chef de l’Etat à appeler la population à faire preuve de vigilance tout en considérant la vaccination contre la covid-19 pour maintenir l’épidémie sous contrôle. « Nous devons tous, comme je l’ai régulièrement souligné, apprendre à vivre avec le virus. Et pour maintenir l’épidémie sous contrôle, le seul moyen efficace réside dans la vaccination (…) C’est notre seule garantie d’un retour irréversible à la vie normale. Vous devez donc respecter le schéma vaccinal prescrit par les autorités sanitaires », a indiqué Ali Bongo Ondimba.