Gabon: Sylvia Bongo et Ségolène Royale lancent le projet maternité solaires à Bifoun

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 22 juin 2022, la Première dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba et la présidente de l’ONG « Désirs d’Avenir pour la Planète » Ségolène Royale ont procédé au lancement du projet de maternité solaires au Centre de santé de Bifoun dans la province du Moyen-Ogooué. Un projet qui a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge de la santé des femmes et des nouveau-nés afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans les zones reculées du Gabon.

C’est en présence du ministre de la Santé le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong, de l’Ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek et de l’Ambassadeur du Gabon en France Liliane Massala que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration de cette structure sanitaire de Bifoun, dans le département de l’Abanga-Bigné. Un projet initié par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba(FSBO) et l’association « Désirs d’avenir pour la Planète » qui vise à équiper en panneaux solaires des maternités dans des zones rurales et semi rurales du Gabon pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile tout en préservant l’environnement.

Il faut souligner que ce programme permettra de pallier le problème de manque d’électricité qui complique les accouchements et met la vie des mères et des nouveau-nés en danger, et d’optimiser la prise en charge des diagnostics des malades. D’ailleurs le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie Gabon Égalité a révélé que la mortalité maternelle au Gabon est de 261 décès pour 100 000 naissances. Un chiffre encore trop élevé par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement fixés à 68 décès maternels pour 100 000 naissances.

Impliquée dans le cadre de la protection de la mère et de l’enfant à travers son programme Gabon-Egalité, la première dame du Gabon a également procédé à la réhabilitation complète du centre de santé de Bifoun par l’amélioration du plateau technique et le renforcement des équipements biomédicaux aussi bien pour le diagnostic que pour la prise en charge de la mère et de l’enfant.



Il faut noter, que ce projet s’étendra dans les tout prochains jours dans les autres provinces du pays. Il s’agit de la province de l’Ogooué-Ivindo, du Haut-Ogooué et du Woleu-Ntem qui recevront les mêmes équipements médicaux pour le même usage.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris