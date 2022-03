Gabon: suppression de l’obligation du port du masque

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours du Conseil des ministres tenu ce jeudi 10 mars 2022 présentiel, que le gouvernement a entériné la fin de l’obligation du port du masque dans tous les espaces publics. Une décision qui s’inscrit dans la droite ligne des instructions du président de la République sur la levée de l’intégralité des mesures de riposte contre la propagation du covid-19.

Sur proposition du ministre en charge de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le gouvernement a adopté le décret portant cessation de l’obligation du port du masque dans les lieux publics pour la prévention et la lutte contre le covid-19. Lequel, dès sa publication au journal officiel sera appliqué sur toute l’étendue du territoire.

Au terme du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Alain Claude Bilie-By-Nze qui a procédé à la lecture du communiqué final, a tenu à préciser que « le décret en question, pris en application des dispositions de la loi n° 003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, vise à mettre fin au port obligatoire du masque dans tous les espaces publics ».

Pour rappel, c’est en la faveur de son adresse à la Nation faite le mercredi 9 mars 2022 que le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, a, en raison du fait que « l’épidémie de la Covid-19 a nettement reculé dans notre pays et ces mesures ne sont plus justifiées », annoncé, la levée de l’ensemble des mesures restrictives de libertés, décrétés depuis 2 ans et qui visaient à limiter la propagation du virus.