Gabon : signature d’une convention entre le gouvernement et Arise pour la protection des mangroves

Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de L’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des terres, Pr Lee White et le directeur pays Arise Igor Simard ont procédé à la signature d’une convention le jeudi 8 juin 2023. Une action qui vise à la restauration et la protection des mangroves dégradées et menacées par l’urbanisation dans le Grand Libreville.

C’est dans l’optique de préserver l’environnement que le ministère des Eaux et Forêts et le groupe Arise ont décidé de joindre leur effort. C’est le 8 juin dernier à la mangrove de Mindoubé 1 que le partenariat a été signé entre les deux entités sous le regard de leurs collaborateurs respectifs. Plusieurs sont sont à l’origine de cette convention.

Objet de la convention

Les mouvements de population entraînent des conséquences environnementales et les mangroves sont soumises à ces pressions. Il s’agit des déboisements, des constructions, les macro déchets et déversements des eaux usées. La disparition des forêts de mangroves affecte de manière significative les modes d’érosion, les cycles des éléments nutritifs dans les zones côtières et l’habitat de certaines espèces.

Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de L’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des terres, Pr Lee White visitant la mangrove de Mindoubé 1 © D.R.

En effet, l’accroissement de la résilience côtière et le stockage de carbone, la protection contre les inondations sont les avantages de la mangrove. Elle participe à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la réduction des risques de catastrophes naturelles liées aux impacts des changements climatiques. Raison pour laquelle il est important pour le gouvernement de la protéger.

D’une durée de 20 ans, cette convention ambitionne d’apporter des solutions à la conservation durable et la restauration des mangroves. Elle vient ainsi renforcer la politique de préservation de la biodiversité du pays. Aussi son positionnement en tant que pionnier de la conservation. Les deux parties s’engagent aussi à compenser les pertes de mangroves occasionnées par les projets d’infrastructures routières, industrielles et portuaires.

Pour information, les forêts de mangroves du Gabon couvrent environ 2500 km2 et fournissent des services écosystémiques inestimables à la population locale. La province de l’Estuaire abrite les plus grandes mangroves du monde pouvant atteindre jusqu’à 60 mètres.