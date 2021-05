Gabon-Russie: Pacôme Moubelet rencontre Serguei Lavrov ce jeudi 27 mai

En visite de travail en Russie depuis ce mercredi 26 mai 2021, le chef de la diplomatie gabonaise Pacôme Moubelet Boubeya, rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov ce jeudi 27 mai. Une rencontre qui sera l’occasion pour les deux hommes d’échanger sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines.

En effet, le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet et son hôte, auront dès ce jeudi 27 mai une séance de travail au cours de laquelle l’opportunité leur sera donnée d’évoquer les questions relatives à leur coopération dans les domaines commercial, économique et social. Une rencontre qui arrive à point nommé, le Gabon étant en quête de nouveaux partenariats.

Sur soixante-douze heures à compter de ce mercredi 26 mai, les deux ministres des Affaires étrangères auront pendant trois jours la possibilité d’échanger sur l’intensification des relations russo-gabonaises, en explorant les perspectives de renforcement de l’alliance d’affaires dans l’exploitation des ressources minières, le secteur énergétique et la réalisation de projets d’infrastructures.

Aussi, ils aborderont les questions liées au maintien de la paix sur le continent, la lutte contre les menaces terroristes et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et le règlement de nombre de crises en Afrique. Des problématiques importantes d’autant plus que depuis quelques années, Moscou affiche un intérêt plus marqué pour le continent africain. En outre, une attention particulière sera accordée aux questions relatives à la préparation et au contenu conceptuel du 2ème Sommet Russie-Afrique prévu en 2022.