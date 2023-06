Gabon-RDC : les Panthères maladroites dévorées 2-0 par les Léopards !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que le stade Rénovation de Franceville avait fait le plein pour célébrer la qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, la surprise a été mauvaise. Et pour cause, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont décroché une précieuse victoire 2 buts à zéro. La route pour la Côte d’Ivoire se referme.

Déterminées et plus soudées, les Panthères du Gabon sont passées à côté de leur match à Franceville. Si la nation entière espérait une victoire cash avec en prime une qualification assurée pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 qui aura lieu en Côte d’Ivoire, l’enthousiasme est désormais au point mort.

Qualification en danger pour les panthères du Gabon !

Et c’est un doux euphémisme que de le dire quand on suit le scénario de la rencontre à la portée des Panthères du Gabon. Les 4 occasions franches manquées auront scellé le sort de l’équipe nationale. Moins en jambes qu’à l’accoutumée, le 11 gabonais aligné par Patrice Neveu a vraisemblablement tendu le bâton pour se faire battre.

Bouanga maladroit devant les buts dès la 14ème minute sera imité par Lloyd Palun à la 30ème. Les congolais pour leur part ont patiemment attendus la seule occasion pour concrétiser. C’est Aaron Tshibola qui va ouvrir la marque à la 33ème minute. De retour des vestiaires, les hommes de Patrice Neveu ne vont pas s’améliorer dans le réalisme. À peine entré, Fiston Mayele tue le match.

Une seule issue, battre la Mauritanie en septembre !

Ce résultat négatif place le Gabon dans une mauvaise posture. Puisque les Panthères sont recalées à la seconde. Les Léopards de la République démocratique du Congo prennent la tête. Avec 7 points chacun, le goal average est en faveur des hommes de Sébastien Desabre. La rencontre entre le Soudan et la Mauritanie aura des fortes incidences.