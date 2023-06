Gabon-RDC : « Je n’ai pas peur de Chancel Mbemba », Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

En conférence de presse d’avant match ce samedi 17 juin 2023, Pierre-Émerick Aubameyang a annoncé la couleur quant à la rencontre décisive de demain. Le capitaine des Panthères du Gabon s’est dit motivé comme jamais tout en réglant ses comptes avec Chancel Mbemba qu’il ne craint pas.

À quelques heures de la décision, Panthères et Léopards se livrent à une guerre médiatique. D’ailleurs, répondant au défi lancé par Chancel Mbemba, le capitaine du Gabon a dans un calme plat remis les pendules à l’heure. De retour en sélection nationale après un an, Pierre-Émerick Aubameyang qui s’est dit revanchard, rend coup pour coup.

Aucune crainte d’Aubameyang envers Chancel Mbemba

« En ce qui concerne Chancel [Mbemba], on s’est déjà croisés ici […] Moi non plus je n’ai pas peur de jouer contre lui. Malgré qu’il ait fait une belle saison », a indiqué le meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon. Autant dire que le duel est désormais lancé. Et ce, même si Aubameyang soutient qu’il conserve un respect pour Mbemba.

Aussi, il n’a pas manqué de souligner que le combat se jouera sur le rectangle vert. « Une fois qu’on est sur le terrain c’est à nous de prouver ce qu’on vaut », a-t-il conclu à ce propos. Occasion de rappeler la qualité de leur groupe. Lequel semble en tous points plus soudé dans une cohésion retrouvée. Patrice Neveu a précisé que l’atmosphère est bonne.

La qualification comme cadeau d’anniversaire ?

Interrogé sur la source d’un éventuel supplément d’âme, Pierre-Émerick Aubameyang a rappelé que cette rencontre aura lieu le jour de son 34ème anniversaire. Une occasion singulière qui mérite une célébration à la hauteur. Le scénario souhaité est donc une victoire finale synonyme de qualification directe à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Si le capitaine des Panthères du Gabon est focus sur les 3 points, il ne manque pas de fixer le cap dans un proche avenir. « Bien terminé c’est réussir une Coupe d’Afrique des nations. Et peut-être aller au bout. La gagner. Je suis un revanchard. Je le reste », a-t-il déclaré. Au match aller, le Gabon avait dominé la RDC à domicile sur le score de 1-0. But inscrit par Shavy Warren Babicka.