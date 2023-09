Gabon : qui est le général Brice Oligui Nguema, le nouveau président de la transition ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est désormais le nouvel homme fort du Gabon après le coup d’État contre le président Ali Bongo ce mercredi 30 août 2023. C’est à la suite d’une réunion qui s’est tenue avec l’ensemble des commandants en chef des Forces de sécurité que le Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) a annoncé la désignation du général Brice Oligui Nguema. Une nomination par ses pairs qui confirme un peu plus la réussite du coup de force opéré par les militaires gabonais à la suite des élections.

Le général Brice Oligui Nguema était l’un des hommes forts du système sécuritaire du système Bongo. En effet, depuis avril 2020, il dirige la garde républicaine, l’unité militaire la plus puissante des forces armées gabonaises chargée notamment d’assurer la sécurité de la présidence et la protection des grandes institutions de l’État.

Brice Oligui Nguema est le fils d’un officier de l’armée gabonaise. Il rejoint rapidement la garde républicaine sous le règne de feu Omar Bongo Ondimba (1967-2009). Il suit sa formation à l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc. De retour au Gabon, il devient l’un des aides de camp du défunt président. Il restera auprès de ce dernier jusqu’à sa mort le 08 juin 2009.

Homme proche d’Ali Bongo Ondimba

Ali Bongo Ondimba et le Général Brice Oligui Nguéma © D.R.

En 2009, Ali Bongo devient président du Gabon. Une fois investi, ce dernier nomme Brice Oligui Nguema attaché militaire du Gabon au Maroc et au Sénégal. En 2019, alors colonel, il revient au Gabon et prend la tête de la Direction générale des services spéciaux (DGSS), les renseignements de la garde républicaine, en remplacement de Frédéric Bongo. Un an plus tard, il sera promu chef de la garde républicaine. Il modernise l’unité. Celle-ci reçoit ainsi en juillet, lors d’une cérémonie en présence des blindés français, des AML-90.

Un coup d’État prévisible ?

Une vue du Comité poue la Transition et la restitution des institutions © D.R

C’était le scénario le moins envisageable au terme de ces premières élections générales. Quelque 40 minutes seulement après l’annonce de la victoire d’Ali Bongo Ondimba avec 64,27%, l’armée régulière a annoncé avoir pris le pouvoir via une déclaration faite au palais Rénovation. Pays de paix, le Gabon vient assurément de connaître un tournant majeur de son histoire. En effet, dans un communiqué vidéo lu par une junte de 12 hommes, les militaires de la Garde républicaine, la Police et la Gendarmerie nationale ont annoncé « mettre fin au régime ».

Du PDG au CTRI ?

Le mercredi 30 août, il est nommé « président de la transition » par les militaires dans un communiqué lu à l’antenne de la télévision Gabon 24. « Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l’unanimité président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, président de la transition », a déclaré un officier en présence de dizaines d’officiers supérieurs et généraux, qui représentent tous les corps de l’armée gabonaise, selon le communiqué. La durée de la transition des militaires au pouvoir n’a pas encore été précisée.

Un homme discret

Oligui Nguema Brice est réputé pour être un homme discret, fort sympathique et patriote par-dessus tout. À Dakar par exemple, il participait à la plupart des manifestations culturelles, académiques et sportives organisées par la communauté gabonaise vivant au Sénégal. Les dimanches, il était fréquent de le voir assis aux côtés du personnel de l’ambassade du Gabon au Sénégal en train d’assister à un match de foot. Et ce, dans l’unique but de soutenir les Panthères De Dakar.

Le général Brice Oligui Nguéma lors d’un des matchs à Dakar © D.R.

Oligui Nguema Brice est également réputé pour être quelqu’un d’extrêmement professionnel, rompu à la tâche et attaché aux valeurs républicaines. À la fois craint et respecté par ses hommes, le général est particulièrement proche de ces derniers. Que ce soit dans le cadre professionnel ou familial, il ne manque jamais une occasion de les soutenir. Un atout qui lui a permis d’être extrêmement populaire au sein de la Garde Républicaine, mais aussi des autres corps d’armée.

Réformateur dans l’âme, il a travaillé sans relâche pour l’amélioration des conditions de vie des agents de la garde républicaine. Entre dotations en moyens roulants, constructions de logements et mise en stage, Oligui Nguema Brice est parvenu en quelques années à devenir le général le plus respecté de sa génération.