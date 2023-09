Gabon : près de 3 milliards de perte occasionnée par la coupure d’Internet du 26-30 août

Ecouter cet article Ecouter cet article

La coupure d’accès internet à l’initiative n’aura pas été sans conséquence pour l’économie nationale. En effet, la décision attentatoire aux droits communs de Jessye Ella Ekogha et Rodrigue Mboumba Bissawou auraient fait perdre à l’État près de 3 milliards FCFA selon les calculs de l’Economist Intelligence Unit (EIU).

En décidant de manière unilatérale et besogneuse de priver les Gabonais de la connexion internet à des fins partisanes, le duo de communicants Jessye Ella Ekogha et Rodrigue Mboumba Bissawou ont allégrement porté atteinte à l’ordre public. Plus grave, les « collégiens » comme surnommés par l’opposition ont occasionné des pertes colossales au pays.

Près de 3 milliards FCFA de perte ?

C’est la coquette somme qui serait reversée par les entreprises exerçant dans les télécommunications et la téléphonie mobile. D’ailleurs le rapport 2019 de l’Economist Intelligence Unit (EIU) révèle que 29 heures de coupure d’Internet au Gabon correspondrait à 600 millions FCFA de perte. Ainsi donc, pour une durée de 3 jours et quelques heures, l’ardoise est lourde.

En minimisant les données, le calcul de 3 jours par ledit montant permet de connaître la perte occasionnée. On oscille autour de 2,4 milliards de FCFA. En y comptant les heures d’interruption avant le retour à la normale, la somme de 3 milliards FCFA est vite atteinte. Des entrées qui ont donc été dilapidées sans être encaissées.

Un motif fallacieux

Dans un scrutin « entaché d’irrégularités » selon le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le gouvernement Bilie-By-Nzé 2 par l’entremise de son porte-parole a révélé les motifs ayant conduit à cette décision impopulaire. Pour Rodrigue Mboumba Bissawou, cette mesure prise en plein vote viserait à préserver l’ordre public.

À ce propos, il déclare « en vue d’éviter la pro- pagation d’appels à la violence […] et des fausses informations, le gouvernement a pris la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’accès à l’internet sur toute l’étendue du territoire ». Le retour à la normale a été acté par le Président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema..