Gabon : près de 1500 équipements de mobilité distribués par la FSBO

La fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille a rendu public son rapport d’activités de l’année 2022, le jeudi 27 juillet 2023. Aux termes dudit rapport, près de 1 500 équipements de mobilité ont été distribués aux personnes vivant avec un handicap sur toute l’étendue du territoire. Une action qui rentre dans le cadre des activités de la Fondation à l’endroit des personnes vulnérables.

La dotation en matériel de mobilité demeure une activité essentielle de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. C’est donc dans cette optique qu’elle œuvre nuit et jour pour le bien-être des nécessiteux, des personnes vulnérables et celles vivant avec un handicap. À cet effet, un plan de distribution de matériel a été établi afin de venir en aide au plus grand nombre.

Plusieurs bénéficiaires du projet « Solidarité Handicap »

En effet, depuis la mise en place du programme « Solidarité Handicap » des scooters, des fauteuils électriques, des fauteuils manuels, des cannes anglaises et autres ont été distribués à près de 1 500 soit 1241 personnes vivant avec un handicap. Et ce en fonction du besoin. En 2022, l’association les « Amis du Gabon » du Brésil a effectué une dotation en fauteuils manuels et assises de bain pour soutenir cette initiative.

On dénombre aussi 2 356 appels téléphoniques réceptionnés par les techniciens de l’atelier pour des conseils techniques à distance, 316 réparations réalisées au sein de l’atelier, 275 pièces détachées subventionnées en plus des équipements de mobilité distribués. Des chiffres qui confirment que la solidarité est la meilleure réponse face à l’adversité.

C’est quoi le projet « Solidarité Handicap » ?

Le projet « Solidarité Handicap » a pour objet l’intégration socio-économique des Personnes Vivant avec le Handicap (PVH), et vise l’inclusion de chacun et la participation de tous, dans le respect de la diversité et de l’équité. Rappelons que d’après le dernier recensement général de la Population et des logements, 15 429 personnes présentant une infirmité des membres supérieurs ou inférieurs, et 14 206 personnes atteintes de cécité totale ou partielle ont été identifiées.

L’occasion pour les équipes de réaliser une dotation des hôpitaux, centres de santé et maisons d’accueil pour personnes vulnérables. Afin de renforcer les capacités des techniciens dédiés à la réparation du matériel électrique, ceux-ci ont bénéficié d’une formation organisée par la société Invacare, à Tours, en France.