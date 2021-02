Gabon: pour booster la production, le gouvernement exonère l’importation d’intrants agricoles

L’absence de politique agricole longtemps décriée en République gabonaise, commence peu à peu à être comblée par le gouvernement au regard des nombreuses décisions prises dans le sens du développement de la production nationale. En effet, après la décision de mettre en place des zones à forte productivité, le gouvernement vient cette fois de signer un arrêté fixant les conditions d’exonération des droits et taxes à l’importation sur le territoire national des intrants agricoles.

Enfin décidé à faire face à un déficit agricole qui contraint chaque année le pays à injecter pas moins de 550 milliards de FCFA en importations alimentaires, le gouvernement multiplie les initiatives. Ainsi, après avoir décliné sa nouvelle politique agricole axée sur la mise en place de zones à forte productivité, le gouvernement, à travers les ministères de l’Économie et de l’Agriculture, a signé ce vendredi, un arrêté conjoint pour développer ce secteur.

En effet, dans la droite ligne des réformes et mécanismes qui vont permettre de booster la production, la transformation et la consommation locale, le gouvernement a décidé de l’exonération des droits et taxes à l’importation sur le territoire national des intrants agricoles. Une décision qui vise notamment à « faciliter les formalités d’importation des intrants agricoles pour booster le processus de production ».

Ciblant tout élément entrant dans le processus de production, de transformation y compris les produits sanitaires et phytosanitaires

ainsi que les emballages non réutilisables et les services associés aux activités agricoles et para agricoles, ces exonérations viennent donc concrétiser un processus lancé en novembre dernier. A charge désormais à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, de mettre en musique ce nouvel arrêté.