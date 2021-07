Gabon: Perenco Oil & Gas réaffirme sa disponibilité à faire la lumière sur les cas de pollution

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public récemment que l’entreprise pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon a tenu à apporter des éclaircissements sur les cas de pollution sur le site CB-1 Olendé enregistré le 21 janvier 2021. Occasion pour cette société de réitérer son engagement en faveur d’une procédure de dépollution qui est arrivée à son terme.

En effet, d’entrée de jeu, l’entreprise pétrolière dirigée par Baptiste Breton a rappelé qu’en tant que société citoyenne et respectueuse de la réglementation en matière de production, elle s’est toujours évertuée à se conformer aux standards internationaux et aux lois et réglementations en vigueur. Un engagement qui suppose selon Perenco Oil & Gas Gabon consiste à « limiter l’impact potentiel » de ses activités sur les communautés locales et l’environnement.

Revenant sur l’incident ayant généré des dommages environnementaux, l’entreprise a relevé que celui-ci a été immédiatement circonscrit, annonçant au passage la fin des travaux de dépollution sur les sites impactés par cet incident. A noter que conformément aux engagements pris, l’entreprise franco-britannique a effectivement mené à bien ses travaux avec l’approbation des autorités.

Dans le même ordre d’idées, Perenco Oil & Gas Gabon a tenu à réitérer sa « détermination à coopérer pleinement avec les autorités afin d’ établir les responsabilités en lien avec ces événements regrettables », ceci dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte ces derniers mois. « Compte tenu de la procédure en cours, nous nous devons de réserver toute déclaration supplémentaire aux autorités compétentes », a indiqué la direction générale de l’entreprise.