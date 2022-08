Gabon: Paul Marie Gondjout et son groupe radiés de l’Union nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le couperet n’aura pas pris trop de temps à s’abattre sur Paul Marie Gondjout et les siens. En effet, après l’annonce le 23 juillet à Libreville de la création de l’Union nationale initiale (Uni), frange dissidente de l’Union nationale, le secrétaire exécutif de cette formation politique Minault Maxime Zima Ebeyard a annoncé la radiation pure et simple de l’équipe de l’ancien secrétaire exécutif adjoint.

C’est par le biais d’une note référencée n°059-2022/UN/SE que l’Union nationale a décidé de la radiation de 28 de ses militants. Une décision qui fait suite à la création par ces derniers d’une frange dissidente au sein du parti et l’annonce de la mise en place d’un bureau national provisoire avec à sa tête l’ancien secrétaire exécutif adjoint Paul Marie Gondjout.

Toute chose qui avait contraint l’actuel secrétaire exécutif à solliciter des clarifications auprès de ce dernier qui, depuis sa défaite lors du congrès électif du 13 novembre 2021 face à Paulette Missambo, avait multiplié des sorties pour défendre sa volonté de créer une tendance au sein de l’Union nationale. Sommé de clarifier sa position à la suite de la création de l’UNI l’ancien secrétaire exécutif adjoint aura semble-t-il décidé de faire fie de ces injonctions.



« En application des dispositions des articles 6 alinéa 3 et 8 de ses statuts, les personnes ci-après citées ont été radiées de l’Union nationale et ne font désormais plus partie des effectifs de notre formation politique », peut-on lire dans la note signé du secrétaire exécutif Minault Maxime Zima Ebeyard. Ainsi, au nombre des conséquences de cette radiation, Reine Adiahenot Ogandaga; Angélique Kombila Yelessa; Chantal Myboto Gondjout; Jeanine Hortense Zoula Ava; Samuel Akue; Martial Allogo Allogo; Rodrigue Bokoko; Raymond Boundama; Romuald Engo Nguema; Paul Marie Gondjout; Jean Marie Méthode Imbong Fadi; Emmanuel Maguegui; Flaubert Meye Edou; Richard Mombo Nzigou; Davy Ghislain Motongo; Jean Claude Moundounga; Wilfried Moussam Moudibangoye; Villeneau Moutangani Lelenga; Frederic Mvoulabolo; Modeste Mvouri; Paul Richard Ndong Ekore; Arthur Ndoungou; Firmain Ollo Obiang; Pierre Ondo Mebiame; Samuel Constant Ondo Mezui; Lucien Florentin Ozouaki et Alphonse Daudet Tsamba Magnagna « ne peuvent plus participer aux activités du parti ».