Gabon: Owendo mineral port en soutien à la Gendarmerie nationale

Ce mercredi 07 septembre s’est tenu à Owendo la cérémonie de remise officielle d’une embarcation à Brigade Garde de côté de la Gendarmerie nationale par Owendo mineral port (OMP), filiale du Groupe Arise Port & Logistics. Une action qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise d’accompagner cette unité pour la sécurisation du plan d’eau plus particulièrement la lutte contre la piraterie.

C’est des mains du directeur des affaires corporatives Dany Menga Bekale que le représentant du commandant en chef de la Gendarmerie nationale le Général de brigade Yves Barassouaga a réceptionné cet équipement nautique à la brigade des garde-côtes nautique de ce corps. Un événement qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les deux entités.

Une action de la filiale du Groupe Arise Port & Logistics qui permettra à la gendarmerie de dynamiser son action et accomplir de manière efficace ses missions aussi aux zones côtières et fluviales. Il s’agit notamment du contrôle des transports maritimes ou fluviaux, la constatation d’atteintes à l’environnement, du contrôle des pêches ou encore de la lutte contre les trafics de produits stupéfiants.

Une vue de l’embarcation offert par Owendo mineral port © GMT

Lors de son intervention le directeur Affaires corporatives d’Arise Port Logistics a rappelé le bien fondé de cette action. « À l’heure où les questions de sécurité maritime sont de plus en plus fréquentes, il était important de marquer notre présence sur les mécanismes à mettre en place par rapport à notre capacité d’accompagner la gendarmerie nationale à travers la brigade nautique pour protéger notre plan d’eau et notre installation portuaire. », a-t-il indiqué.

« Cette dotation vient sceller un des engagements pris par votre société dans la mise en forme de la convention que vous avez bien voulu avec la gendarmerie nationale pour la sécurisation du plan d’eau dans lequel Owendo Mineral Port opère ces activités. Cette acquisition devrait nous permettre de sécuriser vos installations portuaires dans la zone où nous sommes. », a pour sa part indiqué le représentant du commandant en chef de la Gendarmerie nationale.