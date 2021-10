Gabon: ouverture du forum «One Trade Africa» pour un accès des MPME à la ZLECAF

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 13 octobre s’est ouvert à Libreville au Radisson Blu Okoumé Palace, le Forum « One Trade Africa » sur la mise en œuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF). Organisé par le ministère du Commerce en collaboration avec le Centre du commerce international (CCI) de Genève, ce forum vise à accroître la participation effective des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans la ZLECAF à travers une meilleure connaissance des marchés africains et de leurs exigences, un accès plus facilité aux dispositifs d’accompagnement existants pour entreprendre ou opérer de manière rentable afin de générer plus de « business ».

C’est en présence du ministre de l’Economie Nicole Janine Lydie Roboty ép. Mbou, du ministre de la Promotion des investissements, du chef de coopération de l’Union Européenne Stratos Pegidis, du chef de projet Task force sur l’investissement Ghislain Mouandza Mbomba et du Directeur général du Commerce Jean François Yanda que le ministre du Commerce Hugues Mbadinga Madiya a procédé à l’ouverture des travaux de ce forum placé sous le thème « Accroître les exportations dans la zone de libre-échange continentale africaine » .

Prévu se tenir du 13 au 14 octobre à Libreville réuni plusieurs personnalités du continent. Pour ce premier jour, le forum s’est déroulé en présentiel, tandis que pour la deuxième journée elle sera marquée par un programme de formation en ligne avec comme thème central : Comment exporter avec la ZLECAF ? Ladite formation en ligne comprend 7 modules dispensés sur la plate-forme e- learning, Afreximbank Academy.

Lors de son discours de circonstance, le ministre du Commerce a rappelé l’importance que revêt la ZLECAF car, a-t-il souligné, « elle permettra d’accroître significativement les échanges des biens et services du continent et d’augmenter la part du commerce intra africain ». Il faut souligner que la Zone de libre échange constitue une opportunité pour les MPME qui pourront améliorer leur compétitivité, accroître leur gamme de produits à destination des consommateurs du continent africain innover dans la transformation et sécuriser leur chiffre d’affaires.

Il s’agira donc, durant ces deux jours, d’informer les MPME, les institutions d’appui au commerce et aux investissements et les décideurs politiques des opportunités offertes par la ZLECAf; discuter des possibles défis auxquels seront confrontées les MPME pour accéder au nouveau marché unique africain entre autres.