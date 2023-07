Gabon : où sont les 700 crèches promises par Ali Bongo en 2016 ? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

À un mois de la fin de son second septennat, Ali Bongo Ondimba n’a pu réaliser que 13 des 105 promesses faites en 2016. Au nombre des projets annoncés en grandes pompes mais qui n’ont jamais vu le jour, le plan d’investissement d’envergure dans le préprimaire avec pour objectif 700 crèches construites dans les 9 provinces.

S’il semble déjà engagé dans une opération reconquête avec une tournée républicaine aux allures de campagne, le Chef de l’État ne devrait pas perdre de vue les anciennes promesses. Dans un rapport intitulé « le bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba » signé de Mays Mouissi et Harold Leckat, il est indexé la non-construction des 700 crèches.

L’éducation préscolaire, un bel appât pour Ali Bongo ?

C’est le sentiment partagé par les éducateurs et les populations. Et pour cause, lors de la présentation de son ambitieux projet émergent Ali Bongo Ondimba faisait une annonce mielleuse pour l’électorat. « je prévois de lancer un plan d’investissement d’envergure dans le préprimaire, pour construire 700 crèches », avait-il déclaré.

Pourtant comme le soulignent Mays Mouissi et Harold Leckat, « le Gouvernement gabonais n’a pas mis en œuvre le projet de construction de 700 crèches ». Faisant mentir le Chef de l’État qui avait fait de sa 65ème promesse 65, le pilier de sa politique dédiée à la jeunesse. L’éducation préscolaire étant le socle de cette stratégie républicaine.

Un statu quo honteux pour un pays riche

Contenue à la page 68 de son programme de société lors de l’élection présidentielle de 2016, la construction de ces établissements visait à « améliorer en quantité et en qualité l’offre nationale de garderie et d’éducation à l’éveil des enfants en jeune âge », indiquait Ali Bongo Ondimba. Mais rien de tout ceci n’a été pris en compte.

Pourtant, la poursuite d’un parcours scolaire excellent intègre l’acquisition des compétences de base. À cet effet, les états généraux de l’éducation de 2010 recommandaient la construction de 221 écoles pré-primaires. Seulement, à l’aube de la nouvelle élection présidentielle, l’État ne compte que moins de 400 crèches sur tout le territoire national.