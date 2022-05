Gabon: Obiang Ndong  veut  améliorer  la relation entre la CNAMGS et les structures sanitaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 7 mai 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a effectué une visite dans différentes structures sanitaires du Grand Libreville. Une descente de terrain qui avait pour objectif d’ améliorer la relation entre la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et les formations sanitaires, au moment où les agents de ces dernières ont décidé de suspendre l’utilisation des feuilles de soins et bons d’examens CNAMGS.

C’est accompagné du directeur général adjoint de la CNAMGS, Audrey Christine Chambrier Voua, que le membre du gouvernement a fait le tour des différentes structures sanitaires du Grand Libreville. Ainsi, il a visité tour à tour le Centre hospitalier universitaire de Libreville(CHUL), le Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), l’hôpital de la coopération egypto-gabonaise, et le Centre hospitalier régional de Melen.

Une descente sur le terrain au cours de laquelle, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à informer le personnel de santé sur les réformes prises par le gouvernement. Parmi celles-ci on dénombre, l’amélioration de la santé financière de la CNAMGS qui permettra le paiement régulier des charges sociales ainsi que l’amélioration du plateau technique.

Une visite qui fait suite à l’annonce faite par le Syndicat des médecins fonctionnaires gabonais (SYMEFOGA) et le Syndicat national de la santé (SYNAS) qui annonçaient l’arrêt des prestations de la CNAMGS dans les structures de santé publique. Occasion pour le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong de rassurer les patients rencontrés dans les différents services sanitaires sur la continuité de la prise en charge des assurés CNAMGS



Par ailleurs, le ministre de la Santé a exhorté les professionnels de la santé des structures visitées à faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions. Non sans leur rappeler de rester fidèles aux principes d’équité dans la prise en charge des patients. Une nouvelle qui devrait ravir les compatriotes, lesquels fustigeaient déjà le délaissement dont ils étaient victimes dans certains hôpitaux.

Geneviève Dewuno