Gabon: Obiang Ndong salue le rôle majeur d’Eramet dans l’amélioration de l’accès aux soins

Ce jeudi 02 juin 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience à son cabinet le Délégué général du groupe Eramet en Afrique, Loïse Tamalgo. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des activités du géant minier français à travers la mise en œuvre de sa Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et plus particulièrement dans le domaine de la santé.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre délégué, Justine Libimbi épouse Mihindou, le Délégué général du groupe Eramet en Afrique a tenu à présenter le bilan 2021 des activités de l’entreprise. Les deux hommes ont d’ailleurs salué la convergence des actions que mène Eramet au Gabon notamment par la mise en œuvre de sa Responsabilité sociétale de l’entreprise.

Profitant de cette occasion, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a tenu à saluer l’engagement de l’entreprise minière dans le domaine de la santé. Le Dr. Guy Patrick Obiang a remercié Eramet « d’avoir permis l’accès aux soins aux populations de Moanda à l’hôpital Marcel Abeké de Comilog et pour les efforts consentis dans l’amélioration de la prise en charge au service neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO) par la dotation de ce service en matériel de pointe ».

Pour sa part, Loïse Tamalgo a également profité de cette occasion pour adrressé une invitation officielle aux membres du gouvernement pour la cérémonie de lancement de la première promotion d’entrepreneuses dans le cadre du programme « Femmes d’Avenir » qui se tiendra le vendredi 10 juin 2022 à Libreville. Un programme qui prévoit de lancer 130 entreprises dirigées par des femmes dans le tissu économique gabonais au cours des trois 03 prochaines années.