Gabon: Nzouba Ndama libéré après l’excès de zèle des gendarmes

Après des heures d’incompréhension, l’interpellation de l’ancien président de l’ Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama a connu son épilogue. Arrêté ce samedi 17 septembre 2022 en possession de plusieurs valises contenant au total plus d’un milliard de FCFA, ce dernier a été laissé libre de ses mouvements puisque n’ayant pas commis d’infraction conformément aux dispositions du Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant réglementation des changes dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale, démontrant simplement que cette interpellation n’était en réalité qu’une énième bavure des éléments de la Gendarmerie nationale.

En effet, ces stupéfaits que l’opinion découvrait une vidéo dans laquelle on pouvait apercevoir le président du parti Les Démocrates être interpellé par des agents de la Gendarmerie nationale, au motif que ce dernier transportait dans son véhicule 1 milliard 180 millions de FCFA selon le quotidien L’Union. Faisant preuve d’un excès de zèle dont ils semblent devenus coutumiers, les pandores ont procédé à la garde à vue du leader d’opposition au mépris des dispositions légales.

Faut-il rappeler que selon l’article 60 du Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant réglementation des changes dans la CEMAC « Les voyageurs résidents et non-résidents se rendant d’un pays membre de la BEAC à l’autre peuvent emporter avec eux un montant illimité de billets et pièces de la CEMAC ». Une disposition qui démontre s’il le fallait encore que Guy Nzouba Ndama n’a commis aucune infraction que son interpellation était donc illégale.

Pis, l’interpellation de l’ancien président de l’Assemblée nationale est au demeurant entachée d’irrégularité puisqu’il convient de signaler qu’en matière de contrôle de circulation de devise aux frontières, c’est la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDI) qui est compétente. Toute chose qui laisse supposer que les éléments du général de brigade et commandant en chef de la gendarmerie, Yves Barrasouaga ont purement et simplement fait preuve d’un excès de zèle sans commune mesure.



Face à ces actes humiliants infligés à un ancien haut dignitaire du pays, la vidéo de cette interpellation « musclée » ayant été diffusée volontairement sur les réseaux sociaux, l’opinion se questionne sur la suite que pourrait donner le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Franceville mais surtout le commandant en chef de la Gendarmerie nationale sur cette énième bavure. Wait & See!