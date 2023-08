Gabon : Noureddin Bongo et la «Young Team» interpellés pour haute trahison

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’information rendue publique ce mercredi 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) en marge du coup d’Etat opéré sur le régime Bongo. Selon le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi, 7 individus dont Noureddin Bongo Valentin auraient été arrêtés pour plusieurs chefs d’accusation dont Haute trahison.

Encore toute-puissante il y a seulement 24 heures, « la Young Team » a été débarquée par le nouveau commando au pouvoir à Libreville. C’est en tout cas ce qu’assure le porte-voix du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi. Devant la presse, l’officier d’armée a révélé les identités des personnes ayant fait l’objet d’une arrestation.

Noureddin Bongo Valentin liquidé par son paternel ?

C’est en tout cas ce que pensent les sources bien implantées qui évoquent des négociations entre Ali Bongo Ondimba, président sortant annoncé gagnant par le Conseil gabonais des élections (CGE) et la junte désormais au pouvoir. Lesquelles auraient abouti sur une intervention pacifique avec pour effet la sauvegarde de la vie de ses proches.

Si le Comité pour la transition et la restauration des institutions ne soutient pas explicitement cette thèse, il évoque clairement que le fils de Feu Omar Bongo Ondimba serait d’ores et déjà en « résidence surveillée ». Et ce, avec quelques-uns des membres de sa petite famille. Mais sans Noureddin Bongo Valentin, son fils aîné qui aurait été mis aux arrêts.

La Young Team mise hors d’état de nuire !

Selon le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi, « Noureddine Bongo Valentin, Ian Ghislain Ngoulou, Jessy Ella Ekogha, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oceni, Steeve Nzegho Dieko et Cyriaque Mvourandjami » auraient tous été interpellés. Pour le CTRI « les concernés répondront de leurs actes ». Devant les juridictions compétentes dès que l’occasion se prêtera.

Il leur est reproché une pile de chefs d’accusation dont « Haute trahison contre les institutions de l’Etat, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisées, faux et usages de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiants ». Nous y reviendrons !