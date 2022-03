Gabon: Moussa Adamo et Shuji Noguchi en réunion préparatoire du TICAD 8

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les 26 et 27 mars 2022 s’est tenue par visioconférence une réunion préparatoire de la huitième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, en Tunisie. Une rencontre préliminaire au Sommet à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo.

C’est aux côtés de l’ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Gabon, Shuji Noguchi que le membre du gouvernement a pris part à cette rencontre présidée par le ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Japon Yoshimasa Hayashi. Une participation qui a permis à Michael Moussa Adamo de lancer un plaidoyer en faveur de l’intensification de la coopération entre le continent et le pays du Soleil levant.

A cet effet, le ministre des Affaires étrangères a interpellé les partenaires internationaux, afin que ces derniers tiennent compte de la protection et de la préservation de l’environnement, à travers des financements et investissements transparents et équitables, primordiale à un développement durable et inclusif. Objectif, selon le ministre gabonais « construire des sociétés et économies résilientes et dynamiques en Afrique », comme le suggère le thème des échanges. « Nous avons également fait remarquer qu’entre 2008 et 2018, selon la Banque africaine de développement, 50% des activités en partenariat public-privé (PPP) menées avec succès ont bénéficié à seulement 5 pays africains », a relevé Michael Moussa Adamo.

Il faut souligner que le Gabon a demandé un élargissement de cette base, car c’est également à ce prix que la coopération internationale sera prolifique et que l’objectif du développement inclusif souhaité sera atteint.