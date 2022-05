Gabon: Mouguiama Daouda muet à la veille de la Fête de la culture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée chaque année du 25 au 27 mai, la Fête de la culture n’a pas donné lieu à des événements particuliers au Gabon depuis 4 ans. Si la dernière en date a été célébrée en 2018 sous le thème de « Diversité culturelle et construction de la Nation », cette année, la célébration de cette manifestation pourrait passer sous silence au vu de l’absence de communication du ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama Daouda.

Initiée en 1997 par l’ancien maire de la commune de Libreville Paul Mba Abessole et élevé au rang de fête nationale par feu président Omar Bongo Ondimba, la Fête de la culture permet aux populations d’être en phase avec toutes les culturelles locales à travers les danses traditionnelles, les rites, la gastronomie et l’organisation d’un concert populaire.

Sauf que depuis la 14ème édition qui s’est déroulée du 25 au 27 mai 2018 cet événement n’a plus vu le jour ces dernières années. Si pour les années précédentes en l’occurrence 2020 et 2021 les mesures prises par la gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 peuvent justifier la non-organisation de cet événement, cette année l’opinion se questionne sur l’absence de communication autour de ladite fête.

Il faut souligner qu’à moins de 24 heures de la date retenue pour la célébration de la fête de la culture le ministre de la Culture et des Arts, Patrick Mouguiama Daouda et son ministre délégué Max Samuel Oboumadjogo n’ont pas encore daigné communiquer sur l’organisation ou non de cet événement qui célèbre la diversité culturelle du Gabon.

Une situation qui devrait interpeller ces derniers, d’autant plus que cela relève de leurs missions régaliennes et que de nombreux autres événements culturels approchent à grand pas à l’instar de la fête de la musique qui est célébrée chaque 21 juin.

Esther Kengue

Stagiaire