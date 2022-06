Gabon: Mouguiama Daouda et Massassi sans considération pour le secteur littéraire? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 25 au 27 mai 2022 s’est tenue à Libreville, la première édition du Festival international du livre et des arts gabonais ( Filiga) au Musée national. Si cet événement a rencontré un franc succès auprès des acteurs littéraires, elle aura été marquée par l’absence très remarquée du ministre de la Culture et des Arts Patrick Mouguiama Daouda et de son ministre délégué Max-Samuel Oboumadjogo, suscitant des questionnements sur l’intérêt que ces derniers portent à la question culturelle.

Mouguiama Daouda et Max- Samuel Oboumadjogo sans considération pour le secteur littéraire? C’est la question qui taraude les esprits au regard de leur absence lors de la première édition du festival international du livre et des arts gabonais qui s’est tenue au sein du Musée national de Libreville durant trois jours. En effet, le ministre de tutelle et son délégué ont brillé par leur absence à cette rencontre, la première du genre au Gabon.

Une posture qui a de quoi susciter des interrogations, surtout que cette rencontre internationale a accueilli une dizaine de pays notamment la Guinée Conakry, la France, le Tchad, le Bénin, le Congo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso et la Centrafrique. D’ailleurs deux ministres écrivains venant du Congo Brazzaville et le conseiller du ministre de la Culture de Guinée Conakry, Ansoumane Condé ont tenu à effectuer le déplacement de Libreville.



Une négligence de la part des autorités de tutelle qui démontre clairement le désintéressement dont sont victimes les acteurs culturels. Contacté par Gabon Media Time, le directeur artistique du Filiga, Rosny Le Sage Souaga a d’ailleurs déploré le manque d’implication du gouvernement dans l’organisation de ce type d’évènement qui concourt pourtant à promouvoir la littérature gabonaise. « L’événement, nous l’avons organisé sur fonds propres c’est-à-dire sur cotisations des membres de la Filiga, aucun soutien financier institutionnel et aucune présence. C’est le pays! » a-t-il déclaré.