Gabon: Mbadinga Madiya annoncé au 1er sommet sur l’engagement sociétal

Prévu les 7 et 8 juillet prochains par visioconférence, le 1er Sommet sur l’engagement sociétal des entreprises entre l’Afrique, la France et l’Europe devrait compter le Gabon parmi ses invités. Comme indiqué à la rédaction de Gabon Media Time, le pays devrait y être représenté par le ministre en charge du commerce, Hugues Mbadinga Madiya, qui présentera ainsi les avancées réalisées en la matière par l’ensemble des opérateurs.

Diffusé en simultané sur une sélection de télévisions nationales du continent africain, le bouquet Canal+ Africa et sur internet, depuis Lomé, Dakar, Ouagadougou, Abidjan, Libreville, Kinshasa et Paris, le 1er Sommet sur l’engagement sociétal des entreprises entre l’Afrique, la France et l’Europe auquel participera le Gabon, devrait être l’occasion pour les différents participants de placer ce sujet au coeur des discussions.

En effet, avec pour ambition de contribuer à mettre la responsabilité sociétale, l’inclusion, l’investissement socialement responsable, au centre de la nouvelle relation soutenable entre l’Afrique et l’Europe, ce sommet qui réunira pas moins de 1500 participants avec des représentants d’entreprises et de gouvernants dont Mbadinga Madiya, devrait donc raffermir les liens entre les différentes parties prenantes.

Avec en ligne de mire l’atteinte des ODD, ce « temps d’échanges entre les différents acteurs engagés dans une démarche de progrès », comme l’a souligné Pierre-Samuel Guedj d’Africa Mutandi, pourrait donc permettre de rebattre les cartes en marge d’une pandémie de covid-19 qui aura durement frappé l’économie mondiale. A noter que l’Afrique centrale aura deux représentants à ce sommet, puisque Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre camerounais du Commerce, accompagnera son homologue gabonais.