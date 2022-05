Gabon: Massassi veut s’inspirer des modèles français et sénégalais de paiement des droits d’auteur 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Culture et des Arts, Max-Samuel Oboumadjogo a recemment séjourné au Sénégal et en France. Il était question pour ce dernier de s’enquérir des méthodes utilisées par ces pays sur les questions relatives aux paiement des droits d’auteurs, à la copie privée et au statut de l’artiste.

C’est dans le cadre d’une mission de prospection que le ministre délégué auprès du ministre de la Culture et des Arts, Max-Samuel Oboumadjogo s’est rendu tour à tour en France puis au Sénégal. Occasion pour ce dernier de rencontrer les autorités locales chargées de la gestion des questions relatives aux droits d’auteur, à la copie privée et au statut de l’artiste.

En vue de soutenir, d’accompagner, de rendre plus opérationnel et efficient le bureau gabonais des droits d’auteur et des droits voisins (Bugada) la mission de Max-Samuel Oboumadjogo a débouché sur plusieurs recommandations. Optimiser les mécanismes de gouvernance du BUGADA par la réforme de ses textes, renforcer le dispositif de collecte ou de recouvrement des droits d’auteur auprès des différents opérateurs et usagers.

Mais également la mise en place de partenariats avec des organismes de gestion collective des pays africains à l’expérience avérée en la matière (SODAV au Sénégal et BURIDA en Côte d’Ivoire) puis former et renforcer les capacités des personnels du BUGADA. Il faut dire que ces rendez-vous ont permis de faire un tour d’horizon afin de réhausser le statut des acteurs culturels gabonais.

