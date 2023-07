Gabon : l’UDIS pour une conférence nationale sur l’économie et le social 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) a tenu sa conférence de presse hebdomadaire le jeudi 13 juillet 2023. Occasion pour le parti de la majorité républicaine de poser dans le débat public les problématiques de l’emploi et du mieux-vivre qui ne pourraient être résolues que par la tenue d’une conférence nationale axée sur l’économie et le social.

Le deuxième rendez-vous hebdomadaire initié par l’UDIS a tenu toutes ses promesses. Cette formation politique s’est penchée cette fois sur la problématique du chômage. Un fléau qui touche de plein fouet la jeunesse gabonaise, notamment les diplômés.

L’impératif d’une conférence nationale

L’UDIS en appelle à la tenue d’une conférence nationale qui inciterait les forces vives au dialogue. En effet, autorités et partenaires sociaux se doivent de cultiver l’humilité car selon le porte-parole, « Il est impératif pour les uns comme pour les autres, de considérer qu’il n’y a pas d’omniscience en matière de politique et de gestion d’un pays ».

Cette grand-messe a permis au pays de de connaître des avancées notables en 1993 telles que l’instauration du multipartisme ou l’abrogation de la peine de mort. Aujourd’hui encore, la classe politique dans son ensemble salue ces avancées qu’elle présente comme le socle d’une démocratie solide, qu’il convient à présent de préserver.

Associer toutes les intelligences

Face aux proportions inquiétantes du chômage et aux inégalités criardes dans le pays, l’UDIS considère que cette conférence nationale se devra de porter la question sociale au rang de priorité nationale. Objectif visé, mieux planifier la politique nationale de l’emploi et du mieux-vivre.

Pour parvenir à ce résultat, elle invite à l’implication de tous les ministères concernés par la problématique du social, mais aussi la société civile, la diaspora et les partenaires sociaux. Les autorités se doivent en conséquence de jouer la transparence, en mettant à disposition toutes les données disponibles sur la question.