Gabon: L’impact du colorisme dans la société

Le colorisme est une discrimination, généralement au sein d’une même communauté, qui différencie les personnes selon leur couleur de peau. Dans la société gabonaise ce phénomène prend de l’ampleur et est à l’origine de plusieurs complexes. Quelles conséquences sur le plan psychologique, comportemental, et physique peuvent découler de cette différenciation dans la société ?

Dans le monde du glamour et du politiquement correct, les femmes métissées ou à la peau claire auraient nettement plus d’opportunités à se faire désirer par un homme que les autres. En effet, il n’est pas rare d’entendre dans les familles les membres déclarés que X est le plus noir de la maison par exemple. Des propos qui peuvent créer des complexes d’infériorité et affecter l’estime de soi.

Malgré la dénonciation de ce phénomène dans le monde, le colorisme reste une réalité visiblement présente au Gabon . Chez les femmes, l’impact du colorisme est assez souvent lié à la dépigmentation de la peau. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir des femmes utiliser des produits éclaircissants ou céder à la tentation des produits diffusés sur les réseaux sociaux pour éclaircir leur peau.

Face à ce phénomène, il serait judicieux de soutenir toutes les initiatives permettant de déconstruire les idées reçues sur le colorisme qui entraînent des mauvais jugements et des discriminations aux conséquences bien réelles sur la vie des personnes racisées. La beauté ne dépend pas d’un type de peau, toute personne est belle. voici des phrases que l’on devrait entendre de plus en plus.