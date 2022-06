Gabon: l’IFG célèbre la fête de la musique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année que l’Institut Français du Gabon organise un concert populaire ce samedi 18 juin dans ses jardins à partir de 15 heures. Il sera question de commémorer cette manifestation avec un parterre d’artistes locaux Garcin Lagaçant, ADB, Ls Nguema, Pitt 2 Hill, Meva’a, GNTIK, Anthony Building, Karja, Tommy Tom, Lewa, King, Dancy, Arain, Ramk’on, MR Highvie, Punch et Plume la Censure.

Le Gabon à l’instar de nombreux autres pays va célébrer la fête de la musique. Occasion pour l’Institut français du Gabon (IFG) de valoriser cet évènement de par l’organisation de plusieurs festivités. Notamment un concert populaire et gratuit auquel vont participer de nombreux artistes locaux.

A cet effet, les amoureux de la musique sont attendus ce samedi 18 juin à l’Institut Français du Gabon en vue de célébrer la fête de la musique. Un moment qui se veut festif et dansant au vu du programme dévoilé par ladite structure. On dénombre notamment les prestations de Garcin Lagaçant, ADB, Ls Nguema, Pitt 2 Hill, Meva’a, GNTIK, Anthony Building, Karja, Tommy Tom, Lewa, King, Dancy, Arain, Ramk’on, MR Highvie, Punch et Plume la Censure.

Une célébration qui se fera sous les couleurs de la nouvelle génération et qui, espérons le, saura trouver l’assentiment du public. Pour information, les festivités débuteront dès 15 heures dans l’enceinte de l’IFG. Une bonne initiative surtout quand on constate le manque de réactivité de nos dirigeants quant à cette fête.

Esther Kengue