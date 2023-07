Gabon : Libreville, hôte de la 1ère édition de la « semaine de l’éducation financière »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités, l’Association gabonaise des usagers de banque (AGUB) organise du 24 au 26 juillet 2023 la première édition de la semaine de l’Éducation financière. Un événement qui a pour objectif de sensibiliser le public aux questions relatives aux bonnes pratiques de la finance et de l’assurance.

En partenariat avec les acteurs locaux de la finance et des institutions internationales, cette journée qui se déroulera sur trois jours, sera marquée par l’intervention de plusieurs panélistes qui auront l’occasion d’accompagner les participants dans l’amélioration de leurs connaissances du droit en matière de services bancaires et assurances.

Ainsi, la journée du 24 juillet sera marquée par une série de panels et webinaires à l’hôtel Héliconia. Les intervenants auront l’occasion d’entretenir les participants sur divers thèmes tels que la transformation digitale et l’inclusion financière, le cadre règlementaires lié à la protection des consommateurs des produits financiers en zone CEMAC, la gestion des contentieux des assurances dommages ou encore la protection des consommateurs des services financiers mobiles.

Obtention des crédits et gestion des finances au bénéfice des PME

Les journées des 25 et 26 juillet, qui se dérouleront à l’Espace PME d’Awendjé verront pour la première fois, la participation de plusieurs PME locales qui seront édifiées sur le thème « Comment les établissements financiers octroient-ils des crédits aux Petites et Moyennes Entreprises ». La journée du 26 juillet quant à elle sera consacrée à un masterclass, avec pour thème « la gestion des finances personnelles en période d’inflation ».

Notons que ces trois journées sont gratuites et ouvertes au public. Les participants auront l’occasion de bénéficier d’une connaissance en matière de droit relatif aux services bancaires, financiers et assurances, de prendre connaissance des risques dans le domaine financier et de mieux gérer leurs finances.