Gabon: l’État incapable de payer les bourses scolaires selon Camélia Ntoutoume-Leclercq

Devant le parlement le mardi 28 juin dernier dans le cadre des questions orales au gouvernement, Camélia Ntoutoume-Leclercq a été amenée à faire la lumière sur la suspension tacite et injustifiée de la bourse au niveau du secondaire. À ce propos, le ministre de l’Education nationale a expliqué que cette décision avait été prise pour faire face aux tensions de trésorerie qui rendent le paiement de bourses aux élèves impossible.

Bientôt 5 ans que la bourse octroyée aux collégiens et lycéens après le trimestre a été suspendue. Et ce, sans justification aucune de la part de l’État qui venait de retirer un droit aux apprenants sans sourciller. Consciente du tort que cette mesure cause chez les élèves qui y voyaient une source de motivation, l’honorable députée Angélique Ngoma a profité des questions orales au gouvernement pour remettre au goût du jour cette question.

« Nous constatons le non-paiement des bourses d’études depuis quelques années. Quel est le support légal qui suspend la bourse au secondaire et quelle alternative est mise en place pour soutenir les efforts des étudiants ?», a déclaré Angélique Ngoma devant un parlement admiratif. Se prêtant au jeu, Camélia Ntoutoume-Leclercq a remis les choses dans leur contexte. « Il est à rappeler que le ministère en charge de l’éducation nationale a la responsabilité de fournir les résultats trimestriels et annuels », a-t-elle indiqué.



Seulement, le membre du gouvernement a reconnu que l’État est dans l’incapacité de payer les bourses. « Les fortes tensions de trésorerie combinées à l’insuffisance de crédits qu’a connues l’Agence nationale des bourses du Gabon n’ont pas permis à cette dernière de solder les ordonnances de paiement des bourses des élèves », a souligné Camélia Ntoutoume-Leclercq. Ainsi, les 24.000 FCFA ne devraient bientôt n’être qu’un lointain souvenir car ne faisant pas partie des priorités de l’État.

