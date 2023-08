Gabon : « Les Transmetteurs » et « Kidnappeur bien aimé » présentés au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

La pergola d’Angondjé a servi de cadre à l’avant-première de deux films produits par l’Institut Gabonais du Son et de l’Image (IGIS), le lundi 7 août 2023. Ainsi « Les Transmetteurs » et « Kidnappeur bien aimé » ont été présentés au public venu nombreux. Une sortie qui marque le retour en puissance de l’IGIS dans la production cinématographique nationale..

C’était en présence du directeur général de l’Institut Gabonais de l’image et du Son Serge Constant Abessolo, du PCA Régis Massimba, de nombreux professionnels du cinéma et d’un parterre de journalistes que la présentation a eu lieu. Une avant-première pour cette institution qui vise à développer la production cinématographique et audiovisuelle du pays.

La transmission au cœur des deux productions

En effet, au cours de cette soirée noir de monde, deux films ont été présentés au public. Notamment un film documentaire intitulé « Les Transmetteurs ». Un portrait jumelé qui retrace le parcours des premiers techniciens de plateau qu’a connu le Gabon. Notamment le premier cameraman gabonais Albert Dondo et Cadet Mendome qui est le premier décorateur de la Radio Télévision gabonaise (RTG).

Une façon d’illustrer ce que les anciens peuvent transmettre aux jeunes. « Kidnappeur bien aimé » est un court métrage. Selon le réalisateur Fernand Lepoko « les deux films étaient faits dans un projet qui visait à épouser la thématique de la transmission ». Le tout illustré par un senior et un stagiaire qui recevait des rudiments et des conseils de son aîné dans le métier qu’il exerce.

L’IGIS sur les chapeaux de roux

Par ailleurs, le directeur général de l’IGIS a exprimé sa satisfaction tout en motivant ses équipes. « On a connu quelques périodes troubles mais j’ai foi en l’avenir. En l’avenir avec les jeunes que vous avez formés encore une fois merci », a-t-il déclaré, non sans manquer de donner rendez-vous à l’assistance pour une prochaine projection.

Rappelons que l’Institut Gabonais de l’Image et du Son est chargé de la promotion de l’industrie et des œuvres cinématographiques et audiovisuelles gabonaises.