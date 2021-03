Gabon: les populations réfractaires à la vaccination contre la Covid-19

C’est le résultat d’une enquête menée par nos équipes dans les grandes artères du Grand Libreville et de quelques localités de l’intérieur du pays. Laquelle révèle des disparités de réactions chez les populations gabonaises face au vaccin contre la Covid-19. Une réticence qui serait due au manque d’informations sur les potentiels effets secondaires desdits vaccins.

Si le Gouvernement gabonais comptait rassurer les populations avec l’acheminement de 100.000 doses du vaccin Sinopharm le vendredi 12 mars dernier, tout porte à croire que l’effet inverse se soit produit. En effet, de plus en plus de personnes sont réfractaires à l’idée de se faire vacciner. Et ce, malgré une hausse vertigineuse de cas testés positifs et de décès liés à la Covid-19.

Pour s’enquérir de cette réticence, Gabon Media Time (GMT) a procédé à un enquête auprès des populations dans les artères de la capitale. Le résultat est sans appel. Plus des ¾ des riverains interviewés demeurent réfractaires à la vaccination. Un Gabonais lambda s’est d’ailleurs dit sceptique face à l’efficacité du vaccin chinois.

« Pourquoi les chinois eux-mêmes ne se font pas d’abord tous vacciner pour qu’on voit les résultats ? On ne veut pas des remèdes miracles sans garantie », a-t-il laissé entendre. Une inquiétude légitime tant le gouvernement semble n’avoir pas cerné l’obligation, qui est la sienne, d’accentuer la campagne de sensibilisation autour des vaccins validés par notre pays.



Une démarche des plus salutaires quand on sait que les faiblesses présentées par les autres vaccins, ne sont pas de nature à créer un engouement des populations. Autre grief porté à l’encontre des vaccins validés par les autorités gabonaises, la faible couverture qui leur est octroyée dans les pays développés. D’aucuns en arrivent à affirmer que « c’est un vaccin pour les pays pauvres ». Vivement une réaction du ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong sur la question.