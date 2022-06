Gabon: les policiers d’Oyem et de Bitam formés aux techniques d’enquête scientifique 

Ecouter cet article Ecouter cet article

La semaine écoulée, s’est tenue une formation de renforcement des capacités des agents en enquête judiciaire et en police technique et Scientifique à Oyem et Bitam dans la province du Woleu-Ntem. Il s’agissait de former ces derniers sur les techniques de dactyloscopie et de dactylotechnie, outil indispensable pour l’analyse et de traitement d’empreintes digitales.

En effet, cet atelier de formation fait suite à la réception le 3 février dernier par les Forces de police nationale d’un important don de matériels de police technique et scientifique, remis des mains de l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek. C’est donc un bon nombre de policiers gabonais qui ont bénéficié de cette formation en matière d’identification des individus par leurs empreintes digitales et un ensemble des méthodes employées pour rechercher et relever les traces et empreintes digitales laissées sur les lieux de l’infraction par son auteur.

Animée par un le Lieutenant-Colonel Michel Lebondo Embinga et le Commandant Divisionnaire, Yves Etienne, respectivement Directeur de la Police Technique et Scientifique des Forces de Police Nationale et Conseiller du Commandant en Chef en matière de Coopération Internationale, cette formation s’inscrit dans un vaste programme d’appui de la coopération française aux forces de la police nationale. Un appui qui a pour objectif de redynamiser le fonctionnement de la Direction de la Police Technique et Scientifique en garantissant plus d’efficacité dans la recherche de preuves objectives de culpabilité ou d’innocence.

Une bonne nouvelle pour les Forces de police nationale qui, désormais, disposent de compétences pour lutter plus efficacement contre la criminalité et rechercher des auteurs d’infractions. Comment classer des empreintes digitales et identifier un récidiviste ? Quelle est la composition d’une trace digitale ? Comment révéler une trace digitale et comment l’exploiter ? Toutes ces questions ont trouvé des réponses avec ces ateliers de formation. Il ne reste plus qu’à observer les résultats.