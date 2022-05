Gabon: les médecins fonctionnaires maintiennent la suspension des feuilles de soins CNAMGS

Ecouter cet article Ecouter cet article

La visite effectuée le mardi 10 mai 2022, par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong dans les différentes structures sanitaires du Grand Libreville s’est avérée infructueuse. Et pour cause, le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (SYMEFOGA) et le Syndicat national de santé (SYNAS), ont unanimement décidé de maintenir leur décision de suspendre l’utilisation des feuilles de soins et bons d’examens CNAMGS et ce, jusqu’à satisfaction de leurs doléances.

C’est à la faveur d’une visite effectuée le mardi 10 mai dernier dans plusieurs structures sanitaires du Grand Libreville par le ministre de la Santé et des Affaires sociales que ce dernier a voulu prendre le pouls des partenaires sociaux qui ont récemment levé les boucliers. Du Centre hospitalier universitaire de Libreville au Centre hospitalier régional de Melen en passant par l’hôpital de la coopération Egypto-gabonaise, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a appelé à l’apaisement et s’est dit ouvert à la négociation.

Une tentative vaine tant le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (SYMEFOGA) et le Syndicat national de santé (SYNAS) ont décidé de camper sur leur position. En effet, les deux forces syndicales ont opté pour le maintien de la suspension des feuilles de soins CNAMGS. « Nous réaffirmons notre position du 05 mai 22, celle de suspendre l’utilisation des feuilles de soins et bons d’examen de la CNAMGS », a clairement indiqué Franck Biyogo Bi Mba, leader syndical du SYNAS, .

Il va sans dire que les agents de santé semblent plus que jamais déterminés à faire le bras de fer avec les autorités publiques compétentes en l’occurrence le ministère de tutelle. Pour information, le Symefoga et le Synas exigent l’amélioration significative des conditions de travail des agents de santé.Gageons que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong saura s’investir pour ramener la quiétude dans ce département ministériel qui brille davantage par les mouvements de grève que le service rendu, demeuré en deçà du seuil tolérable.