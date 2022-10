Gabon: les lauréats de la session 2020-2021 du Master Maîtrise d’ouvrage pour le développement honorés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 27 octobre la Résidence de France à Libreville a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplômes de Master en droit, Économie et Gestion des lauréats de la session 2020-2021 du Master Maîtrise d’ouvrage pour le développement (Modev) co-organisé par l’Agence française de développement (AFD), l’université Clermont Auvergne (UCA) et la Ferdi. Il s’agit de Wilfried Jeffray Ikapit et Afolabi Mouchide Ibikunle Anguilet.

C’est en présence de l’ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek et des membres de l’association Turgot 241, réunissant les anciens du Campus AFD, que s’est déroulée cette cérémonie de remise de parchemin. Un événement qui marque l’engagement des autorités gabonaises et françaises de placer le développement du capital humain au cœur de la stratégie de partenariat entre les deux pays.

Au nombre des lauréats, on compte le directeur des études, de la stratégie et des financements à la Caisse des dépôts et consignations du Gabon (CDC) Wilfried Jeffray Ikapit qui a soutenu sur le thème « La crise du logement social au Gabon: comment le modèle économique des Caisses des dépôts pourrait contribuer efficacement à l’amélioration de son financement » et qui a obtenu la mention bien. L’autre lauréat n’était autre que le chef de département à la direction des investissements de la Setrag, Afolabi Mouchide Ibikunle Anguilet, qui a axé sur le thème « Maîtrise d’ouvrage et gestion d’un projet de développement pendant son exécution : cas du programme de remise à niveau de la Setrag » avec in fine l’obtention de la mention assez bien.

S’exprimant lors de cette cérémonie qui s’est voulue conviviale, l’ambassadeur de France au Gabon a rappelé l’importance du développement du capital humain dans le partenariat qui lie les deux pays. « Nous plaçons ainsi le partage de savoirs et d’expériences en leviers essentiels de l’accélération des transitions vers le développement durable. Pendant ces actions du SCAC, comme pendant les formations organisées par le Campus AFD, mais aussi à l’issue de celles-ci, la mise en réseau, les échanges entre professionnels et le développement de communautés d’acteurs du développement sont favorisés. », a-t-il indiqué.