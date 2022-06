Gabon: les femmes beaucoup plus touchées par le chômage en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présentes au Gabon, les Nations unies ont récemment rendu public leur rapport annuel pour le compte de l’année 2021. Il en ressort sur le plan social que le taux de chômage qui est évalué à 20,5% reste endémique chez les jeunes avec 36% et particulièrement chez la gent féminine qui concentre à elle seule 32% de cette donnée alarmante.

Si dans notre pays, les ateliers de formation et de vulgarisation de leadership féminin sont légion, la vérité est que ces activités censées contribuer à l’émancipation de la femme gabonaise se s’avèrent sans impact significatif. Et pour cause, la jeune Gabonaise demeure engluée dans les marasmes du chômage qui devient endémique chez les jeunes. Pas de politique de recrutement spécifique, aucune feuille de route élaborée pour l’entrepreneuriat féminin.

Résultat, c’est le statu quo. Les femmes demeurent la couche de la société gabonaise la plus touchée par le chômage en 2021. D’ailleurs, dans son rapport annuel, l’Organisation des Nations-Unies révèle que « Taux de chômage est à 20,5% avec 32% des femmes et 36% jeunes », est-il indiqué. Une donne qui met en exergue le mal criant chez la gent féminine qui, à choisir, aurait priorisé, les opportunités d’embauche à l’inflation législative.



Même si à bien des égards, l’érection d’un cadre spécifique pour la lutte contre les violences faites aux femmes offre un boulevard à l’État pour oeuvrer efficacement en vue de l’insertion de la femme sans discrimination subie dans le monde professionnel. Une violence encore présente car trop pesante dans une société où la majorité des directeurs sont des hommes. Aussi, faut-il démocratiser les petits métiers qui sont malheureusement délaissés aux expatriés de sexe masculin. Vivement un cadre d’émancipation pour la gent féminine.