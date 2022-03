Gabon: les agents de la Formation professionnelle en grève générale illimitée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face au mépris affiché par la tutelle notamment, le Conseil d’administration de l’Agence nationale de formation d’enseignement professionnel (ANFEP), le personnel affilié au Syndicat national des enseignants et des personnels de la Formation professionnelle (SYNEPFOP) est monté au créneau ce mercredi 9 mars 2022. Ainsi, une grève générale illimitée a été lancée en vue de résoudre les points les plus urgents inscrits dans le cahier de charges des syndicalistes du centre Basile Ondimba.

Lancé ce mercredi 9 mars 2022, le mouvement d’humeur des enseignants et personnels de la Formation professionnelle a pour but de fustiger le silence du gouvernement et s’insurger contre la gestion peu orthodoxe au sein des entités sous tutelle notamment l’Agence nationale de formation d’enseignement professionnel. Une situation qui perdure et pour laquelle les membres du conseil d’administration feraient preuve de mépris vis-à-vis des syndicalistes du Centre Basile Ondimba.

Face à leurs collègues, le président du SYNEPFOP, Edmond Hendet Ngadi et son secrétaire général Prince Prosper Engonga sont revenus sur les points urgents inscrits dans le cahier de charges en cause à ce durcissement de ton. Il s’agit notamment de la « mise en place du nouveau Conseil d’Administration de l’ANFEP, la mise en application des recommandations issues de la commission ad hoc, la mise en place et tenue immédiate d’une commission d’affections et mutations de l’agence, le renouvellement et le renforcement des équipes dirigeantes des centres de formation publics et le paiement immédiat des vacations du CFP ».

Une situation intolérable pour l’organisation syndicale d’autant plus que certaines revendications tardent à trouver satisfaction et avaient déjà été la cause d’une levée de boucliers en janvier 2021. Un énième bras de fer dont l’issue pourra nécessiter l’arbitrage du nouveau ministre de la Formation professionnelle Raphaël Ngazouze, puisque le dialogue semble avoir été rompu avec l’administration du Centre Basile Ondimba.