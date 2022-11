Gabon: les 15-24 ans, principales victimes du chômage

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du chômage constitue une véritable épine sous le pied du gouvernement qui depuis des années peine à répondre de manière efficiente. Preuve du niveau endémique du chômage au Gabon, dans une analyse publiée ce lundi 07 novembre, l’analyste économique Mays Mouissi relève que le manque d’emploi toucherait 22% de la population active, précisant au passage que la couche la plus touchée serait celle des 15-24 ans.

Selon ce dernier, l’accroissement du taux de chômage au Gabon serait consécutif aux destructions d’emplois enregistrées au Gabon entre 2017 et 2021.. Ainsi, le taux de chômage estimé à 18,5% par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 2017 approche désormais les 22%.

Il relève d’ailleurs que le chômage affecte différemment suivant la catégorie d’âge. « Ainsi, la tranche d’âge la plus affectée par cette hausse du chômage est celle des 15-24 ans dont le taux de chômage a atteint 38,4% en 2021, en hausse de 1,8% par rapport à 2017 », a relevé l’analyste économique.

A noter que cette tranche d’âge qui concerne les jeunes et inclut notamment les jeunes diplômés qui selon Mays Mouissi « demeure la moins bien lotie en termes d’emplois dans le pays et interpelle sur la problématique de l’accession des jeunes à la vie professionnelle qui peine à être résolue en dépit de l’annonce de plusieurs programmes gouvernementaux à l’instar de 1 jeune 1 métier, Train my Génération ou plus récemment Un taxi, un emploi, un avenir dont le l’objectif affiché était de réduire le chômage au sein de la population jeune ».