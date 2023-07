Gabon : l’empreinte artistique et culturelle au cœur de la 2ème édition du Fesidal

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse organisée à l’Institut français du Gabon (IFG) ce mardi 4 juillet 2023 que la directrice du festival international de danse de Libreville (Fesidal) Kaisha Essiane a procédé au lancement de la deuxième édition de cet évènement culturel. Un événement placé sous le sceau de l’empreinte artistique et culturelle de la danse et qui se tiendra du 5 au 8 juillet à l’institut français et dans les artères du 5ème arrondissement de la capitale.

Le festival de danse qui se tiendra pour la seconde fois dans la capitale politique gabonaise, ambitionne d’être une rencontre internationale influencée par l’inclusion des personnes ayant un handicap, une empreinte et surtout un impact social. Un objectif qui explique la thématique de cette édition intitulée « empreinte artistique et culturelle : impact social ».

Les articulations du Fesidal

Pour cette édition, trois passionnés de danse venus de l’extérieur vont y prendre part. Il s’agit de la marraine Gacirah Diagne du Sénégal, Carmelita Siwa du Bénin et de Teddy Boussengui de France. Ces derniers vont animer des discussions et présenter des solos axés sur des thématiques particulières et même autobiographiques. Le public aura même la possibilité d’échanger avec les chorégraphes.

Au programme du Fesidal des ateliers, des conférences, des Battles, des discussions et des spectacles à couper le souffle. Durant ces quatres jours, des amateurs et professionnels de danses s’exprimeront sur diverses danses. On note l’atelier de Mademba qui sera animé par Nzamba Meier. Et une exposition intitulée « in corpo», «strate», « autopsie ».

Pour participer à cette belle rencontre, il suffit de vous rendre au point de vente principal qui est l’institut français du Gabon. Notons que l’accès est ouvert aux conférences et discussions. S’agissant des spectacles l’entrée est fixée à 3000 et 2000 Frs les internes de l’institut français,sauf pour la soirée de danse urbaine qui est à 5000 frs. Pour plus d’informations veuillez composer le 074 78 78 50.