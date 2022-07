Gabon: l’Ecole des mines de Moanda en quête de nouvelles sources de revenus propres

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 05 juillet s’est tenu à Libreville le conseil d’administration de l’Ecole des mines et la métallurgie de Moanda (E3MG). Une séance qui avait pour objectif d’examiner les comptes et résultats de l’école pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 mais qui a également permis aux administrateurs de discuter sur la nécessité d’optimiser les recettes de l’établissement en misant notamment sur la mise en place de la formation continue.

Dirigée par le président du Conseil d’administration Maurice Ndziba, cette séance a permis non seulement d’examiner les comptes et résultats de l’établissement mais aussi de faire un tour d’horizon des difficultés financières liées à son fonctionnement. Il faut dire que l’exercice clos au 31 décembre s’achève avec un résultat négatif de 57 millions de FCFA, en amélioration de près d’une vingtaine de millions de FCFA par rapport à 2020.

Concernant les problèmes financiers liés au fonctionnement de l’école et son évolution, les administrateurs ont évoqué la nécessité d’améliorer ses revenus propres même si celle-ci n’est pas une entreprise. « Les co-fondateurs de l’école, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et l’Etat, ont exhorté la direction générale à améliorer les résultats de l’école, en faisant en sorte qu’elle développe ses activités productrices de revenus, notamment en termes de prestation de services dans le domaine de la formation continue », a indiqué Maurice Ndziba.



Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration de l’Ecole des mines et la métallurgie de Moanda ont discuté de la nécessité de redynamiser et faire connaître l’école au-delà du Gabon, en allant dans la sous-région. La mise en œuvre de cette ambition passe indubitablement par des bailleurs de fonds, autres que les deux principaux associés que sont la Comilog et l’Etat.

