Gabon: Leads Global pour la digitalisation des pharmacies

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est devant un parterre de pharmaciens que le cabinet Leads Global à travers l’associé-gérant Dimitri Mba Bekale a exposé récemment sur les enjeux de la digitalisation dans le secteur pharmaceutique. Portant sur le thème « La digitalisation et le monde des affaires » la rencontre avait pour objectif de dévoiler les avantages stratégiques du numérique auquel pourrait bénéficier l’Ordre National des Pharmaciens à Libreville au Gabon.

Ces dernières décennies ont été marquées par une évolution accrue du numérique et partant, la pratique de la dématérialisation dans la gestion quotidienne des entreprises. Bien qu’aucun texte ne contraigne les sociétés à numériser leurs données, elles en ont fait une utilisation quotidienne. Ce procédé encore appelé « digitalisation » ne cesse de faire ses preuves dans le monde des affaires. Elle permet, outre le traitement rapide d’informations, le passage du format papier au format numérique, lequel joue un rôle important en faveur de la préservation de l’environnement.

Dimitri Serges Mba Bekale Associé-Gerant de Leads Global © D.R.

A cet effet, LEADS Global par l’entremise de Dimitri Mba Bekale, panéliste lors de la 2ème journée pharmaceutique nationale a présenté à l’ensemble des pharmaciens l’utilité de la digitalisation dans tout commerce de détail dans un monde où la transformation digitale influe sur le comportement d’achat des clients et bouleverse l’organisation des entreprises. « Le nouveau consommateur est ultra-connecté et s’attend à recevoir des services personnalisés pour chacun de ses achats. Cela vaut pour la commande de ses médicaments ou encore des produits parapharmaceutiques, personne ne peut y échapper aujourd’hui. Nous sommes à l’heure du e-commerce » a-t-il déclaré.

Une initiative qui tombe à point nommé surtout dans un contexte où de nombreuses structures et opérateurs économiques ont dû miser sur le numérique du fait de la pandémie liée au covid-19. Il faut souligner que la tenue de ce panel par Dimitri Mba Bekale devrait permettre aux pharmaciens présents d’avoir une idée claire de la nécessité d’avoir recours au digital, qui semble prendre de plus en plus de proportions pour bon nombre d’entreprises qui veulent être présentes en ligne et se déployer de façon optimale par la voie du digital.