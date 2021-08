Gabon: le Woleu-Ntem, le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Lolo se débarassent à leur tour du covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

La maîtrise des nouvelles contaminations au covid-19 se précise au Gabon. En effet, les provinces du Woleu-Ntem et du Haut-Ogooué ont réussi à se débarrasser du virus, comme le démontre le rapport de ce vendredi 30 juillet 2021 du Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus).

Après la Ngounié et l’Ogooué-Lolo qui ont vaincu le covid-19 depuis maintenant près de deux mois, c’est autour des provinces du Woleu-Ntem et du Haut-Ogooué de sortir la tête de l’eau. Ces deux provinces ont tant bien que mal réussi à inverser la courbe des contaminations, comme le démontrent les données rendues publiques par le Copil-Coronavirus cette semaine.

En effet, alors que le Woleu-Ntem et le Haut-Ogooué ont été, après l’estuaire, les premières provinces à être affectées par le covid-19, elles affichent désormais une bonne mine. Soulignons toutefois que le Woleu-Ntem a su très tôt contenir les contaminations avec un total de 246 cas positifs recensés depuis le début de la crise sanitaire. Le Haut-Ogooué, pour sa part, a été fortement touché avec 2890 cas positifs enregistrés selon les données du Copil-Coronavirus.

Mais depuis le début de la semaine, soit le lundi 26 juillet 2021, ces provinces affichent désormais zéro cas actif au covid-19 au compteur sur plusieurs prélèvements effectués. Des performances que le woleu-Ntem et le Haut-Ogooué pourraient maintenir grâce à l’observation des mesures barrières et la vaccination contre le covid-19.