Gabon : le Synamag appelle les magistrats à la neutralité lors des élections

Informé par Me Anges Kevin Nzigou sur le cas Linda Bongo Ondimba, le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) a, dans un communiqué daté du jeudi 24 août dernier, appelé les membres de sa corporation au respect des textes. Pour Landry Georges Mikala, ces derniers doivent être neutres en circonstances politiques.

Alors que le pays s’apprête à vivre ses premières élections générales, les magistrats sont de plus en plus pointés du doigt. Ces derniers n’hésitent plus à se mettre en avant dans leurs activités politiques au mépris des textes qui encadrent leur profession. Nommés dans des commissions électorales, milités aux couleurs des partis, tout y passe.

Le Synamag déconcerté devant l’irresponsabilité de certains magistrats

En grève depuis décembre 2022, le Syndicat national des magistrats du Gabon ne perd pas de vue la noblesse de sa corporation. Laquelle est confortée par l’attitude de ses membres hors de leur espace de travail. Pourtant, le magistrat politisé s’érige en norme. Tant les atteintes à la loi encadrant cette profession sont légion.

Las de cette situation, le Synamag a décidé d’interpeller une fois de plus les magistrats indélicats. Et ce, « en invitant ces derniers à s’abstenir de prendre part ou de s’immiscer dans les activités politiques incompatibles avec la charge judiciaire et au mandat public reçu du peuple gabonais, au nom de qui ils rendent la justice ».

Petit rappel aux magistrats politisés

Dans ledit communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), le secrétaire général du Synamag rappelle les limites du magistrat. Landry Georges Mikala soutient que « l’obligation de réserve à laquelle ils sont astreints leur recommande de remplir leur office loin des meetings ».

Car à la lecture des dispositions dudit texte, ces actes incompatibles avec leur profession « peuvent prêter à confusion et détériorer davantage le cordon ombilical qui lie le peuple à l’institution judiciaire ». Une énième interpellation qui démontre le peu d’intérêt que certains agents de la justice ont pour le métier qu’il exerce et la grandeur qu’ils devraient incarner.