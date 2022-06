Gabon: le programme ECOFAC célèbre ses 30 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 10 juin 2022, l’hôtel Boulevard de Libreville, a servi de cadre au pré-lancement des célébrations des 30 ans du Programme régional de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles en Afrique centrale (ECOFAC). Occasion pour les panélistes et représentants d’organismes internationaux de revenir sur les innovations en termes de protection de l’environnement basé sur la conservation et d’utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, lancé en 1992.

C’est en présence de plusieurs officiels que la cérémonie de lancement de la célébration des 30 ans a été faite. Notamment, le Pr. Lee White, ministre des Eaux et forêts, de la mer, de l’environnement, chargé du plan climat, des objectifs de développement durable et du plan d’affectation des terres, Rosario Bento Pais, ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, pour le Sao Tomé-et-Principe, de Gilberto Da Piédade Verissimo, président de la Commission de la communauté économique des états de l’Afrique Centrale (CEEAC) et d’Edwige Effa, présidente du Forum national CEFDHAC du Gabon et représentante de la société civile pour ne citer que ceux-là. Occasion pour ces derniers de faire la genèse de cette initiative.

Lancé depuis 1992 à Brazzaville en République du Congo, le Programme régional ECOFAC est l’expression de trois décennies de coopération étroite et continuellement renforcée entre la Commission de la communauté économique des États de l’Afrique centrale et l’Union européenne, ainsi que des Etats membres respectifs. Ce programme d’appui a pour objectif essentiellement la coordination des activités socio-économiques et sectorielles dans le paysage, la gestion efficace des aires protégées et l’implication des populations riveraines mais surtout le renforcement des structures de gestion des aires protégées et de leur personnel.

La capitalisation des connaissances et les retours des expériences acquises durant les 30 ans du Programme régional ECOFAC constituent une base solide de données et d’informations pour soutenir le Dialogue politique et contribuer à la nouvelle politique environnementale de la CEEAC et à la réussite des futurs programmes initiés par l’Union européenne. Notamment, le projet « Natur’Africa » qui s’inscrit dans le cadre du Pacte Vert et du Rio Post-2020, incluant les objectifs d’Aichi, de l’Agenda 2030 du Développement Durable des Nations Unies et celui de 2063 de l’Union Africaine. Une expérience dont le Gabon a su bénéficier au vu des nombreux parcs nationaux mis en place pour protéger la biodiversité faunique.