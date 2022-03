Gabon: le programme CAFI en appui à la Commission nationale d’affectation des terres

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 16 mars 2022 le siège du Conseil national climat (CNC) a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons à la Commission nationale d’affectation des terres par L’Unité de gestion du programme cadre de l’initiative pour les forêts de l’Afrique Centrale (CAFI). Une dotation qui a pour objectif de venir en appui au travail des experts pour la préservation de la flore et la faune au Gabon.

C’est en présence de Linsey Embinga, coordonnatrice de l’Unité de gestion du programme (UGP) Cafi et de Max-Auguste Oussou, le directeur général adjoint de l’agriculture que s’est déroulé cette remise officielle des équipements, composés essentiellement des ordinateurs et accessoires informatiques. Un geste qui s’inscrit dans le cadre de l’appui multiforme du Programme CAFI à l’endroit de la Commission nationale d’affectation des terres (CNAT).

Un vaste programme qui vise deux objectifs spécifiques au Gabon. Notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national d’affectation des terres et un Système national d’observation des ressources naturelles et forestières (SNORNF) afin de favoriser une meilleure gestion de notre forêt. « Ce travail nécessite des moyens techniques improtants. C’est donc tout naturellement que nous venons en appui aux experts qui travaillent sur ce dossier en apportant ces équipements » a déclaré coordonnatrice de l’Unité de gestion du programme Cafi, Linsey Ibinga.

Pour sa part, Max-Auguste Oussou, directeur général adjoint de l’agriculture, n’a pas caché sa joie quant à la réception de ce matériel. « Cet appui vient à point nommé car nous avons des besoins importants dans le cadre de nos activités de collecte de données. Nous ferons bon usage du matériel reçu » a-t-il déclaré.



Au total, une dizaine d’administrations concernées par l’affectation des terres bénéficieront de cet appui. Il s’agit des directions générales des Mines, des Forêts, du cadastre, l’aménagement du territoire, ainsi que d’autres administrations publiques telles que l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (Aninf), l’Agence National de l’Urbanisme et des Travaux Topographiques (Anuttc) et bien d’autres.