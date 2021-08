Gabon: le ministre de la Défense excédé par les dérives des forces armées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face aux dérives et autres comportements répréhensibles dont se sont rendus coupables des éléments des Forces armées gabonaises (FAG), le ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo a décidé de taper du point sur la table. C’est du moins le message que le chef d’état-major général des Forces armées gabonaises (CEMGFAG), le général de division Yves Ditengou a adressé à ses troupes lors d’un rassemblement au Camp Aïssat de Libreville.

C’est en présence des officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, officiers marins, soldats, aviateurs, matelots et sapeurs pompiers des Forces armées que le CEMGFAG a tenu à interpeller ces derniers sur les comportements déviants du personnel qui selon lui « ternissent l’image et le renom de l’Armée ». Des dérapages comportementaux d’ailleurs largement diffusés sur les réseaux sociaux mettant en scène des FAG.

En effet, depuis quelque temps les éléments des Forces armées gabonaises sont au cœur de nombreuses dérives et autres comportements répréhensibles. Au nombre des dérives et débordements le général de division Yves Ditengou a cité entre autres « les abandons de poste qui sont légion, la consommation abusive d’alcool, la vente et de la consommation de stupéfiants tels que le chanvre indien, cocaïne, héroïne et produits psychotropes du genre tramadol ».

Se faisant porte-parole du ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo, le chef d’état-major général des Forces armées gabonaises a indiqué que ce dernier n’a pas caché son embarras face à ces agissements. « Le ministre de la Défense est excédé, je dis bien excédé! J’ai reçu, tout comme mes collègues de la Gendarmerie nationale et de la Garde républicaine, des instructions fermes de sa part et je ne transigerai pas, c’est désormais tolérance zéro », a martelé le général de division Yves Ditengou.