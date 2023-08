Gabon : « le mal ne vient pas de loin » une avant-première prometteuse

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un espace bien connu qu’a eu lieu l’avant-première de la nouvelle réalisation de Melchy Obiang, le mercredi 9 août 2023. Intitulé « le mal ne vient pas de loin », ce film a drainé du monde venu se connecter à ce nouvel univers exploré dans le 7e art national.

Attendue par les férus de cinéma, la projection en avant-première s’est tenue le mercredi 9 août dernier. Et ce, devant un parterre de journalistes et d’acteurs culturels. Dans une salle noire de monde. Le tout enjolivé d’une prestation musicale et d’animation.

«le mal ne vient pas de loin», un film en phase avec la société

Ce nouveau film du réalisateur Melchy Obiang met en exergue les maux de la société gabonaise. Une production made in Gabon qui devrait reconnecter l’Homme à son essence qu’est sa culture. « Ce soir, nous avons dévoilé notre nouveau long métrage qui est un film basé sur les faits de société, les faits que nous vivons au sein de nos familles » a expliqué le réalisateur.

Un long métrage de 115 minutes d’un genre drame et humour qui a comme particularité la valorisation du rite Bwiti. Ainsi, « le mal ne vient pas de loin » relate l’histoire de la benjamine d’une famille nommée Pauline. Intelligente et distinguée, cette dernière devra faire face au mauvais œil de son entourage. Comme quoi « lorsqu’un malheur s’abat sur un individu, il ne vient jamais de loin » a-t-il martelé.

Le film bientôt en promotion

Au terme de la projection, le public émerveillé n’a pas manqué d’ovationner et de féliciter le réalisateur et son équipe. Pour cette dernière sortie des Studio Montparnass, des tournées africaines et européennes sont prévues. Laquelle intègre les grands festivals de films africains et occidentaux.



Melchy Obiang n’est plus à présenter dans la sphère cinématographique locale. Avec les studios Montparnasse, le réalisateur compte plus de 10 films. Lesquels ont engrangé des prix au niveau local et l’international. Des sacres qui traduisent le savoir-faire de celui qui utilise son art pour sensibiliser la société.