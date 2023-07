Gabon : « Le mal ne vient pas de loin » de Melchy Obiang bientôt à l’écran

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le nouveau film du réalisateur gabonais Melchy Obiang sera bientôt diffusé sur le petit écran. Titré « Le mal ne vient pas de loin » la date de sortie de ce long métrage mêlant drame et humour est prévue pour août 2023 avec en prime une tournée africaine, européenne et des festivals dans le monde.

C’est assurément une bonne nouvelle pour les passionnés de cinéma. En effet, le réalisateur et patron des studios Montparnasse Melchy Obiang revient avec un nouveau long métrage. Une sortie qui intervient après le film « Le silence des femmes » qui a d’ailleurs été primé à la 10ème édition du Festival international du Film des lacs et lagunes d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

Synopsis du film

En effet, « Le mal ne vient pas de loin » met en exergue l’histoire de la benjamine d’une famille nommée Pauline qui fait preuve d’une intelligence inouïe. Ces différentes capacités et compétences vont attirer à elle le mauvais œil. À cet effet, ces ennemis s’en prendront à sa mère qui est la 3ème épouse de son géniteur.

Quant à Pauline, les auteurs de la mort de sa maman lui feront boire un élixir maléfique porteur d’un terrible sortilège en vue de la détruire. Afin de mettre fin à la destinée prometteuse de cet enfant différent des autres. Plusieurs péripéties rencontrées et vécues par l’actrice principale. Ce long métrage d’une durée de 1 heure et 55 minutes sera une nouvelle fois l’occasion d’ovationner le 7ème art gabonais.

Melchy Obiang, réalisateur constant

Il faut dire que Melchy Obiang n’est plus à présenter dans la sphère cinématographique que ce soit au Gabon ou à l’internationale. Avec les studios Montparnasse, le réalisateur a à son actif plus de 10 films et des plusieurs prix remportés au niveau local et l’international. Des récompenses qui traduisent son engagement pour le cinéma et sa constance. Car ce dernier utilise son art pour sensibiliser la société.