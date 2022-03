Gabon: le journaliste en chef, Ngoyo Moussavou nommé président de la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 10 mars 2022 qu’a été entérinée la nomination d’un nouveau président de la Haute autorité de la Communication (HAC), organe de régulation de la communication au Gabon. Ainsi, c’est le journaliste en chef Germain Ngoyo Moussavou qui a été nommé à la tête de cette autorité indépendante.

Si depuis les ennuis de santé de son président Raphaël Ntoutoume Nkoghe, en début septembre 2020, l’organe de régulation des médias était presque à l’arrêt, avec un intérim assuré par Jean Louis Mabendi, le Conseil des ministres de ce 10 mars vient de mettre un terme à plusieurs mois de balbutiement avec la nomination d’un nouveau président.

Ainsi, la présidence de cette autorité indépendante créée par l’ordonnance n°10/PR/2018 du 23 février 2018, sera désormais assurée par l’ancien ambassadeur du Gabon en France. Il faut souligner que le nouveau président de la HAC n’est pas un novice dans ce domaine, puisque journaliste de formation.

Ancien directeur du quotidien L’Union, Germain Ngoyo Moussavou a fait ses études au Sénégal, en France, et au Canada. Il a occupé plusieurs postes de haute responsabilité dans l’administration présidentielle, notamment Haut Commissaire à la Présidence, conseiller du président, haut-représentant du chef de l’État, directeur de cabinet adjoint du président Omar Bongo.

En 2003, il est nommé ministre délégué aux Travaux publics, de l’Équipement et de la Construction. Il quitte le gouvernement le 28 décembre 2007. Il est élu sénateur de Tchibanga dans la Nyanga et préside le groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais (PDG), avant d’occuper le poste d’ ambassadeur du Gabon en France entre 2011 et 2017.